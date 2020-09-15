На дитячому майданчику в Одесі 12-річний хлопчик натрапив на металевий штир і розірвав пряму кишку

Про НП розповіла старша сестра потерпілого Анастасія Лавренюк на сторінках соцмереж, передає Politeka.net (щоб переглянути відео-доскролльте сторінку до кінця)

За словами родствениці, Костя розгойдував дівчинку на гойдалках і в стрибку натрапив на довгий металевий штир, який як з'ясувалося пізніше встановили «турботливі» батьки, щоб уберегти своїх дітей від удару гойдалок.

Хлопчик отримав розрив прямої кишки і в стані больового шоку прийшов додому. Батьки викликали швидку і в лікарні дитині зашили рану, а після відправили додому.

"Вночі у нього відкрилася кровотеча і коли його привезли в лікарню знову, у нього був тиск 80 на 40. З'ясувалося, що у нього розрив прямої кишки. Його прооперували", - розповіли близькі і додали, що незабаром дитина почала йти на поправку.

Однак в день виписки сталося несподіване, у підлітка почалися сильні судоми, а після них він впав у кому.

Зараз дитину госпіталізували в обласну лікарню, де він прибуває в несвідомому стані, і медики кажуть, що у нього «відключився» мозок.

Що викликало такий стан, нейрохірурги зрозуміти не можуть: або реакція на знеболююче, або це правець, або під час поранення були зачеплені нерви.

Батьки хлопчика постійно знаходяться біля ліжка сина і в поліцію поки не зверталися.

"Я прошу всіх допомогти поширити інформацію, щоб ніхто більше не вигадував встановлювати на дитячих майданчиках саморобні конструкції, адже винних у нашій країні не знайти. Хто буде відповідати? На дитячому майданчику всі конструкції повинні бути сертифіковані, і підрядники повинні нести за це відповідальність", - резюмувала родичка.

Нагадаємо, що дівчинка з блакитними очима безвісти пропала під Одесою: фото і прикмети

А ще Politeka писала, що життя молодої дівчини трагічно обірвалося на залізниці в Одесі, відео: що відомо

Також Politeka повідомляла, що таємні пологи призвели до трагедії на одеському курорті: "приховувала вагітність від усіх"