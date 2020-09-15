В Одесі в 16-поверховому житловому будинку загорілися кабелі, людей терміново евакуювали

Як повідомляє Politeka.net, кадрами наслідків пожежі, а також подробицями поділилися місцеві рятувальники.

Подія трапилася пізно ввечері в багатоповерховому будинку, який розташований за адресою Фонтанська дорога, 67а.

За інформацією співробітників ДСНС, загорілися електрощитові в підвалі, а також на сходових майданчиках першого і другого поверхів.

Загасити пожежу вогнеборцям вдалося через 20 хвилин після приїзду. Площа загоряння склала 40 квадратних метрів. В результаті НП дві людини постраждали і були госпіталізовані в лікарню. Як з'ясувалося, вони отруїлися продуктами горіння. Ще семеро людей вдалося врятувати пожежникам, серед них діти. Крім того, була проведена евакуація 40 мешканців.

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Вогняна НП сталася пізно ввечері 14 вересня по вулиці Середня, 36 на території заводу «Левада».

По прибуттю на місце виклику рятувальниками було встановлено, що загоряння сталося в приміщенні кабінету фінансового директора підприємства на другому поверсі двоповерхової адміністративно-виробничої будівлі.

Пожежники ліквідували полум'я о 23: 13 на загальній площі 30 кв.м. внаслідок НП вогонь знищив оздоблення стелі, пошкодив перекриття, покрівлю, майно та оргтехніку в кабінеті.

За передбачуваною версією рятувальників - це підпал.

На щастя, загиблих і постраждалих немає. Збиток встановлюється.

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