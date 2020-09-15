У центрі Одеси сталася ДТП у складі військової вантажівки з гаубицею

Відповідні кадри з'явилися на ютуб-каналі "Відео Новини Одеси", передає Politeka.net

Дорожньо-транспортна пригода трапилася вдень, 15 вересня на вулиці Осипова, біля синагоги.

Там армійський КрАЗ буксируючи 152-мм гаубицю "Гіацинт" наїхав на автомобіль марки Mercedes.

За словами очевидців, водій іномарки виїжджав на дорогу і намагався проскочити перед вантажівкою, але невдало, і в підсумку опинився під колесами КрАЗу.

У ДТП ніхто не постраждав. Однак слідстві аварії утворилася значна пробка.

До цього ми повідомляли, що неправильно припаркований автомобіль став причиною транспортного колапсу в центрі Одесі

Неприємний інцидент, який доставив незручності пасажирам і водіям трамваїв, трапився вдень, 15 вересня, на вулиці Пантілеймонівській.

Так, автохам на Мерседесі кинув свій автомобіль впритул до трамвайних рейок, через що не можуть проїхати вагони, що слідували за маршрутом №5 і №28. Водії трамваїв чекають, коли автовласник повернеться до своєї іномарки, щоб розблокувати рух. Зібралася вже значна низка з трамваїв.

Нагадаємо, що по Одесі "розгулює" двометрова змія, жителі стривожені: відео облетіло мережу

А ще Politeka писала, що в Одеському трамваї чоловіки влаштували розбірки з пенсіонерами, відео: "вломив і висадив"

Також Politeka повідомляла, що одесити застрягли в диких заторах, місто продовжує страждати через комунальників: кадри