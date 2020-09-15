В Одесі врятували дитину від недолугої матері, яка жила в покинутому будинку

Фото і подробиці оприлюднила Керівник Міської Служби у справах дітей Юлія Нікандрова, передає Рoliteka.net

За її словами, від небайдужих місцевих жителів був отриманий сигнал про те, що в покинутому будинку проживає жінка з малолітньою дитиною, яка постійно блукала по району брудна і голодна.

"Співробітники Служби у справах дітей прибули на місце. У жінки на руках не було жодного документа. З виразних пояснень - з 6-річним сином приїхали з Роздільнянського району", - розповіла чиновниця.

Незабаром з'ясувалося, що у жінки всього троє дітей, двоє з яких знаходяться в інтернаті, а третій наймолодший, жив з нею до сьогоднішнього дня. З ним вона приїхала до Одеси, ховаючись від служб у справах дітей.

"Зараз дитина в безпеці. Направлений до дитячого медзакладу. Медики перевірять стан здоров'я хлопчика. Після чого його доставлять в центр соціально-психологічної реабілітації дітей", - зазначила Нікандрова.

Ще одна кричуща ситуація, пов'язана з недолугою матір'ю, розлетілася по мережі. Про неї ми повідомляли раніше.

Так, в Києві мешканка Одеської області носила в господарській сумці грудного малюка, одягненого в зимову куртку. Небайдужі перехожі викликали правоохоронців, які звільнили дитину з сумки і зацікавилися жінкою. Як виявилася, вона приїхала в столицю з Ренійського району і у неї ще є шестеро дітей.

Нагадавши, горе-мати кинула 3-річну дитину напризволяще в Одесі: малюк знайшов спосіб, як вижити

Як повідомляла Politeka, одеситка з дитиною розповіла, що довелося пережити, щоб потрапити в лікарню: "кола пекла"

Також Politeka писала, що молодий одесит зник за дивних обставин, поліція збилася з ніг: фото і прикмети