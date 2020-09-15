На вигляд 45-50 років

В Одесі встановлюється особа чоловіка, який потрапив до реанімації

Про людину, яка вранці у вівторок, 16 вересня, була доставлена у відділенні інтенсивної терапії Одеської міської клінічної лікарні №11, повідомив повідомив співробітник цього медзакладу Віктор Мороз на сторінках соцмереж, передає Рoliteka.net

Чоловік на вигляд 45-50 років, був виявлений без свідомості на Миколаївській дорозі 299 , біля магазину Честер на Лузанівці.

«Виявлена важка травма голови, проведена операція. Родичів або знайомих прошу впізнати чоловіка. Звертатися до відділення реанімації 11 мкл (вул.Воробйова 5)», - повідомив медпрацівник.

До цього ми повідомляли, що в Подільському районі Одеської області об'влена в розшук дівчинка-підліток.

Відомо, що звуть зниклу Гуцан Христина, вона 2004 року народження. Серед ночі дівчинка пішла з дому і до теперішнього часу про неї немає ніяких звісток.

Прикмети Христини: на вигляд 15-16 років, середньої статури, волосся довге чорне.

Була одягнена в довгий рожевий сарафан.

Також ми повідомляли, що на Закарпатті розшукували жителя Одеської області, який відправився в ліс за грибами і зник.

За інформацією рятувальників, 54-річний чоловік приїхав на відпочинок у село Шаян Хустського району.

Вранці 10 вересня він відправився в ліс за грибами і досі не повернувся. До розшуків підключили співробітників гірського пошуково-рятувального відділення з міста Іршава.

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