Медики б'ють на сполох - біля лікарні "першої лінії" - МКЛ №3 цілодобово стоять черги з машин швидкої допомоги

Як передає видання KEKC, там розгорнуто пункт прийому громадян з підозрою на коронавірус.

Причина проста-зростання захворюваності. Після кожного хворого приміщення повністю дезінфікується, від цього і відбувається затримка.

Так само проблема всього в одній ПЛР-лабораторії, яка в прямому сенсі слова загинається. Мер міста каже, що друга лабораторія майже готова, так що ситуація повинна виправитися найближчим часом.

До цього ми повідомляли, що в поліції взялися розслідувати порушення карантину під час масових гулянь на честь Дня міста Одеси.Таку інформацію оприлюднили на сайті офісу президента.

"На святкуванні Дня міста в Одесі зібралися десятки тисяч людей без засобів індивідуального захисту та дотримання карантинних норм",- в ході наради доповіли правоохоронці президенту Володимиру Зеленському.





Якщо вина буде доведена, то організатори свят повинні понести адміністративне покарання у розмірі 170 тисяч гривень.

«У разі, якщо епідеміологічне розслідування встановить причинно-наслідковий зв'язок між цими святкуваннями і збільшенням кількості хворих на вірусну інфекцію або смертністю від цієї хвороби, — буде відкрито кримінальне провадження», — заявили на нараді.

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