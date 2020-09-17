В Одесі ведуться пошуки 15-річного хлопчика, який зник за дивних обставин
Як передає Рoliteka.net, подробиці повідомила прес-службі Національної поліції в Одеській області.
За даними правоохоронців Київського району міста, Мохаммад Саель Тахір Гурель, 2005 року народження, пішов з дому 13 вересня і не повернувся. А в середу, 16 вересня, підліток перестав виходити на зв'язок з родичами.
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«На вигляд зниклому 15-18 років, зріст 170-175 см, Худорлява статура, коротке темне волосся», - йдеться в повідомленні.
Поліція просить усіх, кому що-небудь відомо про місце знаходження юнака, повідомити за телефонами: +38 (048) 766-90-34, +38 (048) 766-89-98 або за спецлінією "102".
До цього ми повідомляли, в Одесі встановлюється особа чоловіка, який потрапив в реанімацію.
Про людину, яка вранці у вівторок, 16 вересня, була доставлена у відділенні інтенсивної терапії Одеської міської клінічної лікарні №11, повідомив повідомив співробітник цього медзакладу Віктор Мороз.
Чоловік на вигляд 45-50 років, був виявлений без свідомості на Миколаївській дорозі 299 , біля магазину Честер на Лузанівці.
«Виявлена важка травма голови, проведена операція. Родичів або знайомих прошу впізнати чоловіка. Звертатися до відділення реанімації 11 мкл (вул.Воробйова 5)», - повідомив медпрацівник.
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