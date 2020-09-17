З кожним новим днем число заражених людей на Одещині тільки збільшується

Так, станом на 17 вересня побито черговий антирекорд - 325 інфікованих за добу. Тривожну статистику оприлюднили в РНБО, передає Politeka.net

Всього за час пандемії в області захворіли 10602 людини, з них вилікувалися 2371, за добу - 52 пацієнта. Летальних випадків за весь час-155, на минулій добі від ускладнень загинув ще один житель Одещини.

Нові підозри на ковид вчора поставили 325 жителям регіону (вже 12393 з початку епідемії).

Найбільше число випадків в Україні зафіксовано в Харківській області (483), на другому місці Київ (379). Одеська область посідає четверте місце після Тернопільської (390).

До цього ми повідомляли, медики б'ють на сполох-біля лікарні "першої лінії" - МКЛ №3 цілодобово стоять черги з машин швидкої допомоги.

Там розгорнуто пункт прийому громадян з підозрою на ковід.

Причина проста-зростання захворюваності. Після кожного хворого Приміщення повністю дезінфікується, від цього і відбувається затримка.

Так само проблема всього в одній ПЛР-лабораторії, яка в прямому сенсі слова загинається. Мер міста каже, що друга лабораторія майже готова, так що ситуація повинна виправитися найближчим часом.

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