Агітатори мера Одеси Геннадія Труханова поскаржилися, що їм не виплатили зарплату за виконану роботу

Про це повідомляє місцевий паблік "Підслухано Одеса", передає Politeka.net

Так, один з одеситів поскаржився, що йому і ще близько 50 осіб не заплатили гроші за передвиборчу роботу на Геннадія Труханова.

«Підробіток полягав у тому що його передвиборчі листівки вкладати в пакети, а потім ці пакети розносити по домівках. Так от, нам обіцяли виплатити через три дні після закінчення роботи. Але ось уже третій тиждень як нас годують тільки обіцянками і нічого не виплачують", - розповів чоловік.

Стривожені люди погрожують, якщо їм до кінця тижня не виплатять обіцяної суми, то вони мають намір влаштувати бунт.

Не так давно ми повідомляли, що в Одесі батьки учнів поскаржилися, що їх дітям роздають політичну агітацію прямо в школах.

Так, мама першокласника Вікторія Кудрявська розповіла, що в гімназії № 7 її дитині подарували календар із зображенням мера міста Геннадія Труханова в оточенні дітей.

"На якій підставі моя дитина приносить своєму рюкзаку такі листівки, каже, що видали в школі. Якщо ви дозволяєте роздавати такі безкоштовні календарі в школах, може тоді і шафу за 26 000 гривень купить саме той, хто на фото? Прошу вас, узгодити зі своїми колегами те, щоб моїй дитині агітаційну "літературу", календарі із зображенням президентів, мерів і так далі надалі не давали", - обурилася в соцмережах одеситка.

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