Одесити будують різні версії появи загадкових вогнів над містом, деякі запевняють, що бачили справжнісіньке НЛО

Своїми думками вони діляться на сторінках соцмереж, передає Politeka.net

Нагадаємо, що 14 і 15 вересня жителі Одеси і передмістя спостерігали в нічному небі незрозумілі світяться точки. Вогняне світіння висіло близько півгодини, при цьому навколо нього періодично з'являлися менш великі кулі, але швидко гасли.

Це бачили жителі Одеси, Чорноморська, Болграда та інших районів області.

Відеоролики незрозумілого явища заполонили мережу, почалося бурхливе обговорення.

Багато хто прийшов до висновку, що Землю відвідали представники позаземної цивілізації. Деякі пов'язали це з військовими навчаннями, також з'явилася і зовсім банальна версія – світіння від китайських ліхтариків.

"Я бачив ці вогні вчора, але над "коньячним" можливо кілька освітлювальних ракет одночасно запустили ( на парашутах які )»,

"Товар з Китаю прийшов. На 7 км»,

"Це йдуть бойові навчання в районі полігону так, що заспокойтеся, ті люди які ближче живуть не тільки вили, а й чули»,

"Може це ліхтарики, які запускають люди»,

"Інопланетяни шукали танкер Делфі, а його там немає»,

"Китайці з вірусом прилетіли»,

"Де наші уфологи, чому вони мовчать, або їх немає в Україні?",- пишуть люди.

Тим часом самі військові заперечують свою причетність до НЛО, пишуть місцеві ЗМІ.

У командування Повітряних сил ЗС України заявили, що жоден літак або вертоліт в цей час не пролітав над Одесою та її околицями. Також в небо не випускали ніякі літальні апарати. Це стосується як військових, так і цивільних.

У командуванні припустили, що одесити могли спостерігати світіння від китайських ліхтариків.

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