Стало відомо, що вчителі масово залишають роботу в одеських школах і йдуть

Про це розповіли Департаменті освіти Одеської мерії, пишуть місцеві ЗМІ.

За їхніми даними, гостра нестача педагогів найбільше відчувається в Суворовському районі міста. Там звільнилося 132 людини, потім йде Київський район – 104 вчителі. Так, за останні півроку з одеських шкіл звільнилося близько 392 людини. В першу чергу йдуть молоді фахівці у віці до 30 років (85 осіб), у віці 31-40 років – 72 людини.

На сьогоднішній день у всіх школах міста не вистачає 174 педагога.

Найбільше вакансій з інформатики - 28 ставок, вихователів групи продовженого дня – 23 ставки та соціальних педагогів – 14 ставок.

До цього ми повідомляли, що багато одеських шкіл досі не укомплектували підручниками.

Про це в ході наради в мерії розповіла директор Департаменту освіти і науки Олена Буйневич.

За її словами, недостача оцінюється в сотні тисяч примірників і в деяких школах нестача підручників доходить до 50 %. Також чиновниця звернула увагу, що ситуацію посилює те, що багато школярів будуть змушені в силу обставин перейти на дистанційну форму навчання, а без книг, як відомо, продовжити процес буде складно.

"Це пов'язано з законом України Про освіту, який передбачає перехід 5-х класів з цього року на державну мову навчання, які до цього навчалися іншою мовою. А підручників для цих класів ми не отримали. Ситуація досить напружена", - повідомила Буйневич.

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