В Одесі викрили підлітків, які обнесли один з торгових центрів в Одесі

Фото зловмисників і подробиці розповіли в телегра-каналі " Підслухано Одеса», писати Politeka.net.

Так, два 16-річних хлопця, діючи нарізно, винесли з торгового центру в Київському районі міста кросівки, футболки, джинси та інший одяг.

У магазинах одягу вони переконувалися, що за ними ніхто не спостерігає, знімали з речей магнітні пристрої, ховали одяг в рюкзаки і йшли. Тільки на четвертій спробі їх дії помітили охоронці магазину і викликали поліцію.

Своїми діями малолітні зловмисники заподіяли власникам магазинів збитків на загальну суму понад чотирнадцять тисяч гривень.

Тепер хлопцям загрожує арешт на строк від трьох до шести місяців або обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

До цього ми повідомляли, що в Одесі викрили аферистку, яка придумала хитру махінацію з товарами в супермаркетах.

Інцидент мав місце в Одеському гіпермаркеті на вулиці Київське шосе. Про це розповіли в прес-службі обласного ГУНП.

Жінка підмінила ціни на дитячих товарах і намагалася оплатити на касі дешевий товар. Сума збитку склала 1100 гривень. Про крадіжку повідомила продавщиця і викликала охорону магазину.

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