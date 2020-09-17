У бесіді з копами кинулася в бійку

Небайдужі одесити забили на сполох, коли побачили п'яну жінку з немовлям, яка розгулювала з незрозумілих причин прямо по дорозі

Як передає Politeka.net, подробиці розповіли в прес-службі патрульної поліції в Одеській області.

Нетвереза жінка була помічена на вулиці Академіка Корольова. Вона ходила по проїжджій частині з 4-місячною дитиною в колясці.

Патрульні поцікавилися, куди вона прямує, а у відповідь правоохоронці почули лайку з нецензурними виразами. Крім того, матуся поводилася агресивно і кидалася в бійку, від неї виходить різкий запах алкоголю.

Патрульні встановили особу громадянки, зв'язалися з її подругою і попросили негайно приїхати. Тому дитину передали подрузі.

36-річну матір доставили у відділення поліції. Надалі нею займатимуться працівники ювенальної превенції.

До цього ми повідомляли, в Одесі врятували дитину від горе-матері, яка жила в покинутому будинку.

Від небайдужих місцевих жителів був отриманий сигнал про те, що в покинутому будинку проживає жінка з малолітньою дитиною, яка постійно блукала по району брудний і голодний.

"Співробітники Служби у справах дітей прибули на місце. У жінки на руках не було жодного документа. З виразних пояснень - з 6-річним сином приїхали з Роздільнянського району", - розповіла керівник міської служби у справах дітей Юлія Нікандрова.

Незабаром з'ясувалося, що у жінки всього троє дітей, двоє з яких знаходяться в інтернаті, а третій наймолодший, жив з нею до сьогоднішнього дня. З ним вона приїхала до Одеси, ховаючись від служб у справах дітей.

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