В Одеській області одна зі шкіл пропрацювала всього тиждень з початку навчального року, а потім була закрита на карантин через спалах китайського вірусу

Йдеться про школу в селі Великий Дальник, пише інформаційний портал УСИ .

У цьому навчальному закладі на COVID-19 захворіли 15 педагогів та 36 дітей.

Після цього на дистанційне навчання відправили всю школу.

«З 9-го числа, у зв'язку з великою захворюваністю вчителів і неможливістю здійснювати навчальний процес, так як ми працювали в дві зміни по 22 хвилини 30 секунд урок, тому ми змушені перейти на іншу форму навчання, а саме – дистанційне форму навчання. Це Google Classroom, а також ми використовуємо Zoom, - розповіла директор школи.

До цього ми повідомляли, що з кожним новим днем число заражених людей на Одещині тільки збільшується.

Так, станом на 17 вересня побито черговий антирекорд - 325 інфікованих за добу.

Всього за час пандемії в області захворіли 10602 людини, з них вилікувалися 2371, за добу - 52 пацієнта. Летальних випадків за весь час-155, на минулій добі від ускладнень загинув ще один житель Одещини.

Нові підозри на ковид вчора поставили 325 жителям регіону (вже 12393 з початку епідемії).

Найбільше число випадків в Україні зафіксовано в Харківській області (483), на другому місці Київ (379). Одеська область посідає четверте місце після Тернопільської (390).

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