У школі Одеської області побилися дві учениці і мама через плітки в соцмережах

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Подія мала місце прямо на території однієї зі шкіл у Роздільнянському районі, вчора 16 вересня, повідомляє прес-служба Нацполіції області.

На перерві між двома дівчатками підлітками 15 і 16 років виникла сварка через нібито поширення пліток в соціальних мережах. Конфлікт переріс у бійку, в яку втрутилася мати однієї з учасниць. Жінка прийшла в школу за донькою і стала випадковим свідком події.

Стало відомо, що обидві сторони звернулися до правоохоронців із заявами з цього приводу. У школі працюють інспектори ювенальної превенції. Після з'ясування всіх обставин події буде дана правова кваліфікація діям кожному з учасників інциденту.

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За даними Департаменту освіти Одеської мерії, гостра нестача педагогів найбільше відчувається в Суворовському районі міста. Там звільнилося 132 людини, потім йде Київський район – 104 вчителі. Так, за останні півроку з одеських шкіл звільнилося близько 392 людини. В першу чергу йдуть молоді фахівці у віці до 30 років (85 осіб), у віці 31-40 років – 72 людини.

На сьогоднішній день у всіх школах міста не вистачає 174 педагога.

Найбільше вакансій з інформатики - 28 ставок, вихователів групи продовженого дня – 23 ставки та соціальних педагогів – 14 ставок.

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