У п'ятницю, 18 вересня, в Одесі очікується шквальний вітер і його пориви місцями сягатимуть 15-20 метрів за секунду

З новим прогнозом жителів ознайомили синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, передає Politeka.net

Як відомо, початок осені радував одеситів теплими і сонячними днями, але вже в п'ятницю, 18 вересня, погода почне вередувати.

Синоптики обіцяють, що цього дня спостерігатиметься мінлива хмарність, без істотних опадів.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви сягатимуть 15-20 м / с.

Температура вночі становитиме 15-17 °С, вдень термометри покажуть 20-22 °С.

Температура морської води 20-21 °С.

По Одеській області-мінлива хмарність. Без істотних опадів.

У першій половині ночі місцями туман.

Вітер північно-західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 12-17 °С, вдень 19-24 °с.

На автошляхах області в першій половині ночі місцями туман, видимість 200-500 м.

Рятувальники попереджають, що під час вітру на вулиці необхідно триматися якнайдалі від рекламних бігбордів, ліній електропередачі; у разі сильного вітру краще сховатися в будь-якій будівлі або безпечному укритті; не ходіть біля великих дерев, а також не паркувати біля них свої особисті автомобілі.

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