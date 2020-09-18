Солдати однієї з військових частин на Одещині звинуватили командування в знущаннях

Про це пише Думська .

Так, у військовій частині а3880, розташованій в селищі Чорноморське 20-річного солдата строкової служби госпіталізували з інсультом.

Його товариші по службі кажуть, що це сталося в слідстві виховних робіт, які влаштували офіцери.

Все почалося з того, що 17 серпня п'ятеро строковиків самовільно покинули частину. Наступного дня одного з них знайшли у п'яному вигляді, а через деякий час і інших.

Офіцери вирішили не притягувати провинилися до адміністративної відповідальності, а покарати по-своєму.

Спочатку вони нібито наказали здати цивільний одяг солдатів, а потім порізали його ножицями.

Крім того, строковиків змушували годинами займатися фізичними вправами на спеці, в результаті чого один з них – житель Вінницької області від перевантаження втратив свідомість.

Наступного дня військовослужбовця відвезли в госпіталь, де медики діагностували у нього інсульт.

Тим часом командування частини заперечує проведення "виховних" робіт і розповіли свою версію того, що сталося.

За їхніми словами, самоволки не було, а просто солдати влаштували розпивання алкоголю і коли це виявилося, то п'яних вивели з казарм і почали перевірку. Також вони заперечують, що військових ганяли по розпеченому плацу.

Про солдата, який потрапив до лікарні, кажуть, що до призову в армію він займався єдиноборством і у нього були травми голови. Тому інсульт може бути пов'язаний з цим.

"Ви просто не знаєте, кого до нас направляють служити військкомати. Там люди з хронічними захворюваннями, є з надмірною вагою. А комісувати їх за станом здоров'я-ціла справа, потрібно, щоб зволив дати довідку госпіталь", - розповів один з офіцерів.

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