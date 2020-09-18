За останніми даними Китайський вірус, який лютує в Одеській області, забрав життя ще трьох людей

Про це повідомила прес служба ОДА, передає Politeka.net

За минулу добу на території Одеської області методом ПЛР виявлено 321 нових випадків зараження, з них 29 – діти і 25 медпрацівники.

Також зафіксовано три нових летальних випадки-з них два в Одесі і один в Саратському районі.

Загальне число інфікованих досягло -10 931 чоловік, при цьому від ускладнень, викликаних підступною недугою, померли 158 пацієнтів.

Загалом по Україні за добу виявлено 3 228 нових випадків. З початку пандемії в країні зафіксовано 169 472 лабораторно підтверджених випадках-19, з них 3 468 летальних, 75 486 пацієнтів одужали.

До цього ми повідомляли, медики б'ють на сполох-біля лікарні "першої лінії" - МКЛ №3 цілодобово стоять черги з машин швидкої допомоги.

Там розгорнуто пункт прийому громадян з підозрою на ковід.

Причина проста-зростання захворюваності. Після кожного хворого приміщення повністю дезінфікується, від цього і відбувається затримка.

Так само проблема всього в одній ПЛР-лабораторії, яка в прямому сенсі слова загинається. Мер міста каже, що друга лабораторія майже готова, так що ситуація повинна виправитися найближчим часом.

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