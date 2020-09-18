Останнім часом в Одесі та області почастішали випадки вандалізму

Нові фотографії наслідків "роботи" хуліганів показали на сторінках соцмереж, передає Politeka.net

Так, в місті Чорноморську Одеської області невідомі поламали гойдалки на дитячому майданчику, а також розтрощили майже всі лавки в одному з дворів багатоповерхового будинку.

В одному з дворів міста з шести лавок ціла лише одна. Пошкоджено навіси над лавками, гойдалки та сидіння балансира на дитячому майданчику, огорожу спортивного майданчика. Одну з дверей спортивного майданчика і зовсім викрали.

«Про які нові об'єкти благоустрою може йти мова, якщо за бюджетні кошти доводиться неодноразово відновлювати зруйноване/поламане/вкрадене», - розповіли комунальники.

До цього ми повідомляли, що вандала з Одеської області, який влаштував небувалий погром на кладовищах, покарали.

Як стало відомо, що травні місяці цього року в поліцію звернулися відразу 7 осіб і розповіли, що могили на кладовищах їх родичів зруйновані.Інцидент стався в селищі Лиманське Роздільнянського району Одеської області.

Правоохоронці взялися за пошуки вандала і встановили його особу. Ним виявився 19-річний місцевий житель.

Суд засудив чоловіка до чотирьох років і одного місяця позбавлення волі.

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