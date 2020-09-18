В Одесі компанія молодих людей побила поліцейського, а потім відібрала у нього зброю

Як розповіли в прес-службі регіонального ГУНП інцидент трапився на території одного з державних одеських підприємств, передає Politeka.net

За словами правоохоронців, двоє хлопців і дівчина пробралися в закриту зону, а коли їх зустрів охоронець-поліцейський, який патрулював територію і попросив покинути об'єкт, почали поводитися агресивно.

Коп зробив попереджувальні постріли з пістолета і тоді група молодих людей накинулася на нього, збила з ніг і відібрала пістолет, мобільний телефон, а потім побила.

Незабаром нападників знайшли і затримали.

Ними виявилися приїжджі з Чернігівської та Київської області, 22 і 23-х років.

Їм готуються оголосити підозри за статтями про" грабіж "і"насильство щодо співробітника правоохоронного органу".Молодим людям загрожує позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Раніше ми писали про ще один напад на копів, який стався днями в Одесі. Інцидент стався на Маразліївській вулиці.

Водій Daewoo Lanos скоїв наїзд на дорожній знак і коли до нього підійшли патрульні, щоб скласти протокол, розлютився і накинувся на них з кулаками. Хуліган завдав кілька ударів копам по голові, а потім спробував сховатися.

Його затримали і доставили у відділ поліції.

У патрульних поліцейських діагностували закриті черепно-мозкові травми та забій головного мозку. Їм надана медична допомога.

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