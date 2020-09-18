В Одесі водій вантажівки не розрахував габарити і застряг під мостом
Відповідні кадри публікують очевидці в мережі, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця
Вони розповіли, що інцидент трапився рано вранці, 18 вересня, на вулиці Краснослобідській під залізничним мостом.
На кадрах можна побачити, як контейнер уперся прямо в міст і застряг в тунелі. Рух транспорту на цій ділянці, за словами свідків, було ускладнено. Водій вантажівки чекав приїзду правоохоронців.
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Раніше ми повідомляли, в Одеській області трапилася смертельна аварія в тунелі.
Трагічний інцидент стався 17 вересня близько 4 години ночі між селами Кучурган і Павлівка в Роздільнянському районі Одеської області.
За даними прес-служби Нацполіції, водій автомобіля марки Opel Omega не впорався з керуванням і на великій швидкості влетів у бетонну стіну тунелю. Від удару він загинув на місці. Рятувальники дістали його тіло із заблокованої машини. Також постраждали два пасажири, які в момент аварії перебували в салоні авто.
Також ми повідомляли, в центрі Одеси сталася ДТП за участю військової вантажівки з гаубицею.
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