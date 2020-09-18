Чоловік врятував одеситку, яка потрапила під колеса автомобіля

Про героїчний вчинок розповіла на сторінках соцмереж дочка постраждалої, передає Politeka.net.

Дівчина повідомила, що 26 серпня на пішохідному переході була збита її мати.

Водій Рено, проїжджаючи повз аварію зупинився і до приїзду бригади швидкої допомоги надавав жінці домедичну допомогу. Завдяки його діям одеситка залишилася жива.

Пізніше стало відомо, що героєм виявився співробітник ДСНС майор цивільного захисту Михайло Гоголь. Про це повідомили у відомстві, оприлюднивши фотографію героя.

Пользвателі в соцмережах висловили захоплення.

"Молодець! Спасибі! Людина на своєму місці», - зазначили вони.

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