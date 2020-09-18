В Одесі патрульні склали протокол на водія маршрутки за порушення карантинних заходів

Подробиці розповіли очевидці в місцевому телеграм-каналі "Одеса INFO", оприлюднивши відео з місця події, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

За їх словами, патрульні поліцейські зупинили маршрутне таксі №150 на вулиці Краснова, висадили всіх стоячих пасажирів з салону, а водієві виписали штраф.

При цьому людей обурила поведінка поліцейських.

"Зупиніть нам порожню маршрутку, щоб ми змогли виїхати», - кажуть пасажири, які опинилися на вулиці.

Треба сказати, за порушення правил карантину та санітарних норм в Україні передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Це штрафи від 17 до 170 тисяч гривень або тюремне ув'язнення терміном від трьох до 8 років.

До цього ми писали, що за останніми даними Китайський вірус, який лютує в Одеській області, забрав життя ще трьох людей.

За минулу добу на території Одеської області методом ПЛР виявлено 321 нових випадків зараження, з них 29 – діти і 25 медпрацівники.

Також зафіксовано три нових летальних випадки-з них два в Одесі і один в Саратському районі.

Загальне число інфікованих досягло -10 931 чоловік, при цьому від ускладнень, викликаних підступною недугою, померли 158 пацієнтів.

Загалом по Україні за добу виявлено 3 228 нових випадків. З початку пандемії в країні зафіксовано 169 472 лабораторно підтверджених випадках-19, з них 3 468 летальних, 75 486 пацієнтів одужали.

Вот как это происходит! Gepostet von Саша Юрченко am Freitag, 18. September 2020

Нагадавши, епідемія не вщухає на Одещині: скільки нових життів забрала зараза

Як повідомляла Politeka, "Штрафи 170 тисяч": одеситів чекає розплата за масові гуляння на День міста

Також Politeka писала, що новий осередок зараження вірусом виявлений під Одесою, під загрозою діти: деталі екстреного рішення