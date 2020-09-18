Новий спалах китайського вірусу, який вже півроку косить людей по всьому світу, зафіксували в чоловічому монастирі Одеси

Про це повідомив в ході брифінгу заступник головного санітарного лікаря Одеської області Сергій Дементьєв, передає Politeka.net

Медик заявив, що в Свято-Успенському Патріаршому чоловічому монастирі Одеси заражені шість чоловік, при цьому вже встановлено, що в контакті з ними перебували 88 осіб.

"У них відібрані біоматеріали, які вже направлені в лабораторію, результати досліджень будуть відомі найближчим часом", - зазначив Дементьєв.

Крім того, в монастирі проведені всі відповідні медико-санітарні заходи.

До цього ми писали, що за останніми даними Китайський вірус, який лютує в Одеській області, забрав життя ще трьох людей.

За минулу добу на території Одеської області методом ПЛР виявлено 321 нових випадків зараження, з них 29 – діти і 25 медпрацівники.

Також зафіксовано три нових летальних випадки-з них два в Одесі і один в Саратському районі.

Загальне число інфікованих досягло -10 931 чоловік, при цьому від ускладнень, викликаних підступною недугою, померли 158 пацієнтів.

Загалом по Україні за добу виявлено 3 228 нових випадків. З початку пандемії в країні зафіксовано 169 472 лабораторно підтверджених випадках-19, з них 3 468 летальних, 75 486 пацієнтів одужали.

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