Жителям Одеси повідомили, як лікарі проводять термінові операції в умовах карантину

Про це повідав директор однієї з міських лікарень Денис Себов, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

За словами медика, лікарні розділили на так звану "чисту" і "брудну" зони. Між ними знаходиться буферна зона, де персонал може провести дезобробку і змінити Засоби індивідуального захисту.

Всі прибулі пацієнти, у яких немає результатів обстеження на COVID - 19 поміщаються в «брудну» зону, де вони розглядаються як потенційно хворі.

Далі, його тестують методом ІФА антитіл Ig-M і при негативному результаті на COVID-19 переміщують «чисту» зону відділення.

Якщо ж у хворого, зазначає медик, виявиться позитивний результат, то в цьому випадку у нього проведуть ПЛР-тестування і далі його почнуть лікувати.

До цього ми повідомляли, що у Свято-Успенському Патріаршому чоловічому монастирі Одеси заражені вірусом 6 осіб. При цьому вже встановлено, що в контакті з ними перебували 88 осіб.

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За минулу добу на території Одеської області методом ПЛР виявлено 321 нових випадків зараження, з них 29 – діти і 25 медпрацівники.

Зафіксовано три нових летальних випадки-з них два в Одесі і один в Саратському районі.

Загальне число інфікованих досягло -10 931 чоловік, при цьому від ускладнень, викликаних підступною недугою, померли 158 пацієнтів.

Загалом по Україні за добу виявлено 3 228 нових випадків. З початку пандемії в країні зафіксовано 169 472 лабораторно підтверджених випадках-19, з них 3 468 летальних, 75 486 пацієнтів одужали.

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