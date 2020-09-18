Синоптики попередили, що погода на вихідних в Одесі не буде такою спекотною, як раніше

Про це повідомили в Гідрометцентрі Чорного і Азовського морів, передає Politeka.net

Згідно з прогнозом, в суботу вдень хмари в Одесі до ранку розсіються, і більше в цей день вони на небі не з'являться. Без істотних опадів.

Вітер прогнозують північний зі швидкістю 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі становитиме 10-12 °С, вдень стовпчики термометрів покажуть 19-21 °с.

Температура морської води 19-20 °С.

В Одеській області очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північний, 9-14 метрів в секунду.

Температура вночі 8-13 °С, вдень 19-24 °с.

На автошляхах області видимість хороша.

У неділю, 20 вересня, в Одесі перша половина дня в Одесі буде ясною, а після обіду з'являться Хмари. Без опадів.

Вітер північно-східний, 5-10 метрів в секунду.

Температура вночі 9-14 °С, вдень 20-25 °С.

Раніше ми повідомляли, одесити розгадали загадку появи невпізнаного літаючого об'єкта в небі над містом.

Люди прийшли до висновку, що це повітряна мішень, використовувана військовими в навчаннях.

"Спільними зусиллями наших читачів дійшли висновку, що це повітряні мішені, які використовуються військовими у навчаннях. Вони спускаються на парашутах, поки по них стріляють", - розповіли вони.

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