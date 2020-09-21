10 місяців дитина бореться за своє життя

Лікарі рятують маленького хлопчика з Одеської області, який отримав серйозні травму голови після падіння з гірки на дитячому майданчику

Про це повідомляє Politeka.net. з посиланням на волонтерів благодійної організація "Добро.иа".

За їхніми словами, маленький Максим ось уже 10 місяців бореться за своє життя.

Все почалося з того, що в минулому році хлопчик, гуляючи з мамою він впав з гірки висотою близько метра і отримав черепно-мозкову травму.

"Дитину доставили в реанімацію Одеської лікарні, де в терміновому порядку була проведена трепанація черепа і видалена внутрішньомозкова гематома. Через кілька днів Максим прийшов до тями, але потім стався повторний крововилив із зупинкою серця і дихання", - розповіли волонтери.

Стан хлопчика тільки погіршувався і медиками було прийнято рішення рятувати дитину в Науково-практичному центрі нейрореабілітації "Нодус" (м.Бровари, Київська обл.). У липні хлопчика в стані коми перевезли в центр "Нодус", і боротьба продовжилася.

На сьогоднішній день, за словами волонтерів, Максим перебуває в малій свідомості. Він щодня проходить як фізичну, так і нейрореабілітацію.

При перегляді мультиків, реагує реагує сміхом і посмішкою на улюблених героїв. Крім того, він посилено займається з логопедом.

Однак наступний етап лікування є витратним, грошей у його сім'ї катастрофічно не вистачає, тому небайдужих громадян закликають допомогти врятувати життя хлопчика.

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