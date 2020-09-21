В Одесі ведуться пошуки 11-річної дівчинки, яка вийшла на прогулянку і не повернулася

Як передає Рoliteka.net, про зникнення дитини повідомили в прес-службі регіонального ГУНП.

Відомо, що зниклу звуть Зибіна Вероніка Сергіївна, 2009 року народження. Дівчинка ще вчора, 20 вересня, пішла погуляти і з тих пір про неї немає ніяких звісток.

Прикмети Вероніки: зріст 152 см, худорлявої статури, волосся русяве, зачіска каре, очі блакитні. З особливих прикмет-коричнева родима пляма на правій нозі.

Була одягнена в камуфляжну кофту з написом рожевого кольору, блакитні джинси з жовтими смайлами і сірі кросівки.

Поліцейські просять одеситів, які мають інформацію про місцезнаходження дитини, повідомляти за телефонами: 048 766 90 34, 048 766 89 98 або за спецлінією "102".

До цього ми повідомляли, в Одесі встановлюється особа чоловіка, який потрапив в реанімацію.

Про людину, яка вранці у вівторок, 16 вересня, була доставлена у відділенні інтенсивної терапії Одеської міської клінічної лікарні №11, повідомив повідомив співробітник цього медзакладу Віктор Мороз.

Чоловік на вигляд 45-50 років, був виявлений без свідомості на Миколаївській дорозі 299 , біля магазину Честер на Лузанівці.

«Виявлена важка травма голови, проведена операція. Родичів або знайомих прошу впізнати чоловіка. Звертатися до відділення реанімації 11 мкл (вул.Воробйова 5)», - повідомив медпрацівник.

Нагадавши, агресивний підліток напав на охоронця в Одеському супермаркеті, відео: "пішов геть, бидло"

Як повідомляла Politeka, в Одесі натовп влаштував самосуд над водієм, відео злили в мережу: "збив матір з дітьми"

Також Politeka писала, що життя 13-річної дівчинки раптово обірвалося під Одесою: "грала з іншими дітьми"