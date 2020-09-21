У мережі показали, як десятки кавунів знищили і викинули в яму в Одесі
Це сталося на вихідних біля міні-ринку "Південний Захід" на Люстдорфській дорозі. Відповідне відео оприлюднили очевидці в телеграм-каналі "Одеса INFO", передає Рoliteka.net
На кадрах можна побачити, як люди розколюють кавуни і скидають їх у свіжовириту траншею.
Як розповіли свідки, в момент знищення кавуни були ще свіжими. По всій видимості, господарі не захотіли знижувати ціну або роздавати безкоштовно підгниваючі баштанні і таким чином ліквідували зайвий продукт.
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Тепер кавуни гниють в траншеї і сморід від них розноситься на всю округу.
У цьому ж ключі не можна не згадати події, які відбулися в квітні місяці в період швидкого карантину. Жителі Одеської області, не маючи можливості реалізовувати свій товар, просто його викинули.
Так, в лісопосадці була виявлена ціла купа свіжої редиски. Це сталося в Овідіопольському районі.
Як відомо, цей район славиться своїми теплицями і хорошими врожаями овочів. Тоді в умови карантинних обмежень фермерам Одеської області, як і всієї України, було дуже складно збувати достиглий урожай. Адже ринки закрилися, а супермаркети, користуючись ситуацією, диктували сільгоспвиробникам свої оптові ціни.
Зневірившись, місцеві фермери просто викидали дозрілий урожай.
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