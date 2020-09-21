Для опорних лікарень в Одесі, які приймають заражених китайською інфекцією було закуплено 196 кисневих апаратів з США

Така інформація з'явилася на офіційному сайті Одеси, передає Рoliteka.net

Зокрема, ці апарати використовуються як для безпосередньої подачі кисню пацієнту, так і для забезпечення киснем медичних апаратів.

Стало відомо, що всього отримано 196 кисневих концентраторів, з яких: в міську клінічну інфекційну лікарню передано 50 штук, в міську лікарню №5 — 50 штук, в МКЛ №1 — 44 штуки, в МКЛ №10 — 50 штук, в міський пологовий будинок №2 — два концентратора.

Найближчим часом очікується поставка ще 44 кисневих концентраторів в МКЛ№11.

"Всі пацієнти міських стаціонарів Одеси, які потребують кисневої респіраторної підтримки, забезпечені даним видом лікування в повному обсязі. При необхідності, буде розглянуто питання про додаткові закупівлі дихального та іншого медичного обладнання», – наголошується на сайті.

За останніми даними на території Одеської області зафіксовано ще 188 нових випадків китайського вірусу.

Загальна кількість заражених з початку пандемії становить 11 609 осіб. З них 4 741 людина-жителі Одеси.

За останню добу в регіоні зареєстровано 188 нових випадків захворювання, з них 43 — у одеситів, 145 — у жителів районів області. Померли від ускладнень, викликаних вірусом 160 осіб, видужали 2427, продовжують хворіти 9023 хворіють, під підозрою перебувають 13207 жителів.

В Україні на ранок, 21 вересня, всього з початку епідемії 178 353 хворих-19. З них 3 583 людини померли і 78 184 пацієнта одужали. За минулий день вірус підтвердився ще у 2 675 українців.

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