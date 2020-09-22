Під час ракетних стрільб на військовому полігоні сталася пожежа
Про це передає Politeka.net , з посиланням на прес-службу Оперативного командування "Південь".
НП сталася вдень 21 вересня, під час тренувань зі стрільби на полігоні Ягорлик на півдні України. У якийсь момент спалахнула суха трава в полі і лісосмузі і вогонь почав стрімко поширюватися.
По тривозі були підняті особовий склад командування та представники ДСНС.
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Щоб погасити вогонь, рятувальники задіяли пожежну техніку та авіацію. Зазначається, що з учасників – ніхто не постраждав.
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За словами пожежників, рано вранці, 21 вересня, в службу порятунку «101» надійшов сигнал про загоряння літніх будиночків рибалок на території причалу №129.
Прибулі на місце співробітники ДСНС побачили, що вогонь поглинув вже 4 будиночка і продовжував поширяться. У зв'язку із загрозою рятувальники працювали за підвищеним номером виклику.
"Складність гасіння пожежі полягала в сильному задимленні, великій відстані до джерел води, хаотичній забудові і періодичному вибуху газових балонів в будинках», - розповіли вони.
Локалізувати пожежу вдалося лише о 7:09, а повністю загасити – о 08: 05. Загальна площа склала 800 кв. м.
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