Була задіяна пожежна техніка та авіація

Під час ракетних стрільб на військовому полігоні сталася пожежа

Про це передає Politeka.net , з посиланням на прес-службу Оперативного командування "Південь".

НП сталася вдень 21 вересня, під час тренувань зі стрільби на полігоні Ягорлик на півдні України. У якийсь момент спалахнула суха трава в полі і лісосмузі і вогонь почав стрімко поширюватися.

По тривозі були підняті особовий склад командування та представники ДСНС.

Щоб погасити вогонь, рятувальники задіяли пожежну техніку та авіацію. Зазначається, що з учасників – ніхто не постраждав.

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За словами пожежників, рано вранці, 21 вересня, в службу порятунку «101» надійшов сигнал про загоряння літніх будиночків рибалок на території причалу №129.

Прибулі на місце співробітники ДСНС побачили, що вогонь поглинув вже 4 будиночка і продовжував поширяться. У зв'язку із загрозою рятувальники працювали за підвищеним номером виклику.

"Складність гасіння пожежі полягала в сильному задимленні, великій відстані до джерел води, хаотичній забудові і періодичному вибуху газових балонів в будинках», - розповіли вони.

Локалізувати пожежу вдалося лише о 7:09, а повністю загасити – о 08: 05. Загальна площа склала 800 кв. м.

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