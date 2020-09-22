У небі над Одеською областю американські та українські військові проведуть спільні навчання
Як повідомили на сторінці в соціальній мережі Фейсбук, тренування проходитимуть 2 дні - 22 і 23 вересня, передає Politeka.net
Згідно з інформацією військових, 22 вересня будуть здійснюватися польоти над Рибаківкою, Очаковим, Анатоліївкою (Миколаївська область) і Березівкою (Одеська область). Польоти включатимуть дозаправку в повітрі. Їх проведуть в період між 12.30 і 14.00.
На, 23 вересня заплановані польоти на низьких висотах і відпрацювання інших навичок будуть проводитися в Херсоні, Запоріжжі, Дніпрі, Полтаві, і Черкасах.
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До цього ми писали, що під час ракетних стрільб на військовому полігоні сталася пожежа.
НП сталася ввечері 21 вересня, під час тренувань зі стрільби на полігоні оперативного командування. У якийсь момент спалахнула суха трава в полі і лісосмузі і вогонь почав стрімко поширюватися.
По тривозі були підняті особовий склад командування та представники ДСНС.
Щоб погасити вогонь, рятувальники задіяли пожежну техніку та авіацію. Зазначається, що з учасників – ніхто не постраждав.
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