У небі над Одеською областю американські та українські військові проведуть спільні навчання

Як повідомили на сторінці в соціальній мережі Фейсбук, тренування проходитимуть 2 дні - 22 і 23 вересня, передає Politeka.net

Згідно з інформацією військових, 22 вересня будуть здійснюватися польоти над Рибаківкою, Очаковим, Анатоліївкою (Миколаївська область) і Березівкою (Одеська область). Польоти включатимуть дозаправку в повітрі. Їх проведуть в період між 12.30 і 14.00.

На, 23 вересня заплановані польоти на низьких висотах і відпрацювання інших навичок будуть проводитися в Херсоні, Запоріжжі, Дніпрі, Полтаві, і Черкасах.

До цього ми писали, що під час ракетних стрільб на військовому полігоні сталася пожежа.

НП сталася ввечері 21 вересня, під час тренувань зі стрільби на полігоні оперативного командування. У якийсь момент спалахнула суха трава в полі і лісосмузі і вогонь почав стрімко поширюватися.

По тривозі були підняті особовий склад командування та представники ДСНС.

Щоб погасити вогонь, рятувальники задіяли пожежну техніку та авіацію. Зазначається, що з учасників – ніхто не постраждав.

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