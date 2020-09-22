Скільки жертв за добу

За минулу добу на Одещині від китайської інфекції померли п'ятеро людей

Такі сумні дані оприлюднили на сайті РНБО, передає Politeka.net

Станом на ранок, 22 вересня, лабораторно виявлено 233 нових випадки зараження.

Загальна кількість хворих з початку епідемії вже становить 11843 людини.

Також відомо, що за минулу добу померли 5 пацієнтів від ускладнень, викликаних китайським вірусом. За весь період пандемії летальних випадків зареєстровано 165.

Одужали 2477 жителя Одеської області, 9201 хворіють на даний момент і 13628 знаходяться під підозрою.

До цього ми писали, що епідемія не зменшує темпи в Одесі і у зв'язку з цим було закуплено майже дві сотні кисневих апаратів для лікарень.

Зокрема, ці апарати використовуються як для безпосередньої подачі кисню пацієнту, так і для забезпечення киснем медичних апаратів.

Всього отримано 196 кисневих концентраторів, з яких: в міську клінічну інфекційну лікарню передано 50 штук, в міську лікарню №5 — 50 штук, в МКЛ №1 — 44 штуки, в МКЛ №10 — 50 штук, в міський пологовий будинок №2 — два концентратора.

Найближчим часом очікується поставка ще 44 кисневих концентраторів в МКЛ№11.

"Всі пацієнти міських стаціонарів Одеси, які потребують кисневої Респіраторної підтримки, забезпечені даним видом лікування в повному обсязі. При необхідності, буде розглянуто питання про додаткові закупівлі дихального та іншого медичного обладнання", - наголошується на офіційному сайті міста.

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