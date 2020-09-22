Мільйони лежали поруч з лимонами

На Одеській залізниці організували грандіозну корупційну схему, а гроші при відмиванні складали в холодильник

Подробиці озвучили в прес-центрі СБУ , передавати Politeka.net

За їхніми даними, чиновники штучно створили у філії "Одеська залізниця" держпідприємства "Укрзалізниці" завідомо невигідні умови для курсування регулярних контейнерних поїздів. Під приводом необхідності вони залучили комерційні структури, які монополізували цей сегмент ринку.

Співробітники СБУ відкрили кримінальне провадження і вже зафіксували виведення понад 4 млн гривень через рахунки фіктивних фірм. Ці гроші були привласнені організаторами та учасниками корупційної схеми.

Обшуки у справі проходили в Одесі та Києві, у службових приміщеннях та офісі комерційних структур. Там правоохоронці виявили оригінали печаток з ознаками фіктивності, чорну бухгалтерію, фінансово-господарську документацію та листування фігурантів справи. Також поліція вилучила понад 1,2 млн гривень, на які суд зараз наклав арешт.

До цього ми повідомляли, в Одесі банда шахраїв незаконно заволоділа майже двома десятками квартир городян.

До складу злочинної групи входили чотири одесити серед яких колишній оперативник державної служби по боротьбі з економічною злочинністю, адвокат і двоє цивільних.

Схему провертали завдяки незаконному втручанню в електронні реєстри із залученням нотаріусів та державного реєстратора.

Нагадаємо, злочин Одеського копа над дитиною сполошив Одесу: ЗМІ розсекретили його ім'я і фото

Як повідомляла Politeka, поліція влаштувала масову облаву на жителів Одеси: за що штрафують

Також Politeka писала, що "блогери" побили копа до втрати свідомості на Одещині: "знімали ролики"