Поліція кинулася на пошуки 15-річної дівчинки, яка зникла під Одесою

Про зникнення неповнолітньої розповіли в прес-службі регіонального ГУНП, передає Politeka.net

За інформацією поліції, 15-річна мешканка селища Олександрівка Валентина Глушкова, ще ввечері 21 вересня пішла з дитячого закладу і з тих пір про неї немає ніяких звісток.

Прикмети Валі: зріст 171 см, середньої статури, руде волосся, зелені очі.

Була одягнена в рожеву кофту, світлі джинси, сині кросівки.

З будь-якою інформацією про місцезнаходження дівчинки, прохання повідомляти в Чорноморське ВП за телефонами: (04868) 6-02-02, 6-21-28, 6-54-55 або за спецлінією «102».

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Трагічний інцидент на залізниці біля Ленпоселка трапився вдень у понеділок.

За даними поліції, загиблою виявилася 23-річна місцева жителька, яка переходила через залізничні колії в невстановленому місці. Дівчина була в навушниках і не почула попереджувальні сигнали, які подавав машиніст, і крики перехожих про наближення локомотива. Медиків і поліцейських на місце викликали свідки події, проте врятувати молоду одеситку не вдалося.

Від отриманого удару вона загинула на місці.

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