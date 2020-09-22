З 13 висохли 5 і шостий на підході

На території Одесою області склалася катастрофічна ситуація з лиманами

Як розповів відомий еколог Іван Русєв, з 13 водойм висохли вже 5, без води може залишитися шостий. Про це він написав на сторінках соцмереж, передає Рoliteka.net

Так, лиман під назвою Будури може повністю позбутися води, якщо не відновиться водообмін між Чорним морем і Тузловскомі лиманами.

За його слова, зараз лиман практично без води. На невеликій його площі йде формування солі. В останні місяці водна екосистема лиману поступово набувала червоно-червоний колір. Пік таких відтінків Лиман досяг до середини вересня і нагадував пейзаж далекої планети.

Вчений зазначив, що такий колір, є свого роду індикатором масового «цвітіння» зеленої мікроводорості Дуналіелла Саліна в період високої температури і солоності лиману.

"Важливу роль також відіграють і галобактерії. У клітинах водорості, як і в соковитій моркві, міститься багато бета-каротину. Вона є єдиним природним джерелом, в якому вміст бета-каротину може досягати 60-70% її загального вмісту", - розповів еколог.

Каротин, отриманий з природних джерел відноситься до натуральних продуктів, потреба в яких зростає з кожним роком, зазначив він.

Не так давно ми писали, що в Одеській області зафіксували масовий мор риби.

Дохлу рибу виявили на лимані Малий Сасик у Національному природному парку «Тузловські лимани».

Катастрофічну ситуацію Русев пов'язує з відсутністю водообміну між Тузловські лиманами і Чорним морем.

"Співробітники нацпарку виявили водойми, де почала гинути риба. Поки знайшли кілька десятків риб, обстежують далі майже висохлі водойми на окремих ділянках", - розповів еколог.

апомним, що схил обвалився в курортній частині Одеси: відео з місця події

А ще Politeka писала, що катастрофа назріває в Одеській області: легендарний лиман під загрозою зникнення, кричущі фото

Також Politeka повідомляла, що нова напасть на пляжах Одеси, зроблено важливу заяву: де заборонено купатися