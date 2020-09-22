Сотні людей збунтувалися проти рекету на одеському промринку "Сьомий кілометр»

Тому вони вийшли на мітинг перед будівлею адміністрації, протестуючи проти її дій, повідомляють журналісти «7 каналу».

Як розповіли стривожені підприємці, під виглядом реконструкції у них незаконно відбирають належні їм контейнери.

Адміністрація в односторонньому порядку розриває договори про оренду з підприємцями. Вона робить це під приводом порушень пожежної безпеки і т. п.

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Люди поскаржилися, що контейнери вивозять, а на їхньому місці будують павільйони.

"Щоб повернутися на свої робочі місця нам пропонують повторно заплатити адміністрації ринку», - кажуть мітингувальники.

Раніше ми повідомляли, поліція затримала озброєних тітушок, які приїхали в Одесу.

У понеділок, 21 вересня, на території готелю "Гранд-Марін" в елітному котеджному селищі Совіньон проходив з'їзд партії "Опозиційна платформа – За життя" .

Туди з'їхалися представники різних патріотичних партій Одеси, які заявили, що з'їзд охороняють озброєні тітушки нардепа від ОПЗЖ Іллі Ківи.

Також на місце прибули близько 500 силовиків, серед яких поліцейські і бійці Нацгвардії.

У якийсь момент між правоохоронцями і тітушками сталася бійка. В результаті, за відомостями «Думської», було затримано кілька десятків людей, озброєних травматичною і бойовою зброєю. Їх оточили поліцейські, змусивши вийти з пансіонату і сісти в підігнані автобуси, які відвезли тітушок в райвідділ.

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