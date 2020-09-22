Сотні людей збунтувалися проти рекету на одеському промринку "Сьомий кілометр»
Тому вони вийшли на мітинг перед будівлею адміністрації, протестуючи проти її дій, повідомляють журналісти «
Як розповіли стривожені підприємці, під виглядом реконструкції у них незаконно відбирають належні їм контейнери.
Адміністрація в односторонньому порядку розриває договори про оренду з підприємцями. Вона робить це під приводом порушень пожежної безпеки і т. п.
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Люди поскаржилися, що контейнери вивозять, а на їхньому місці будують павільйони.
"Щоб повернутися на свої робочі місця нам пропонують повторно заплатити адміністрації ринку», - кажуть мітингувальники.
Раніше ми повідомляли, поліція затримала озброєних тітушок, які приїхали в Одесу.
У понеділок, 21 вересня, на території готелю "Гранд-Марін" в елітному котеджному селищі Совіньон проходив з'їзд партії "Опозиційна платформа – За життя" .
Туди з'їхалися представники різних патріотичних партій Одеси, які заявили, що з'їзд охороняють озброєні тітушки нардепа від ОПЗЖ Іллі Ківи.
Також на місце прибули близько 500 силовиків, серед яких поліцейські і бійці Нацгвардії.
У якийсь момент між правоохоронцями і тітушками сталася бійка. В результаті, за відомостями «Думської», було затримано кілька десятків людей, озброєних травматичною і бойовою зброєю. Їх оточили поліцейські, змусивши вийти з пансіонату і сісти в підігнані автобуси, які відвезли тітушок в райвідділ.
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