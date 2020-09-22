Сотні людей збунтувалися проти рекету на одеському промринку "Сьомий кілометр»

Тому вони вийшли на мітинг перед будівлею адміністрації, протестуючи проти її дій, повідомляють журналісти « 7 каналу ».

Як розповіли стривожені підприємці, під виглядом реконструкції у них незаконно відбирають належні їм контейнери.

Адміністрація в односторонньому порядку розриває договори про оренду з підприємцями. Вона робить це під приводом порушень пожежної безпеки і т. п.

Люди поскаржилися, що контейнери вивозять, а на їхньому місці будують павільйони.

"Щоб повернутися на свої робочі місця нам пропонують повторно заплатити адміністрації ринку», - кажуть мітингувальники.

Раніше ми повідомляли, поліція затримала озброєних тітушок, які приїхали в Одесу.

У понеділок, 21 вересня, на території готелю "Гранд-Марін" в елітному котеджному селищі Совіньон проходив з'їзд партії "Опозиційна платформа – За життя" .

Туди з'їхалися представники різних патріотичних партій Одеси, які заявили, що з'їзд охороняють озброєні тітушки нардепа від ОПЗЖ Іллі Ківи.

Також на місце прибули близько 500 силовиків, серед яких поліцейські і бійці Нацгвардії.

У якийсь момент між правоохоронцями і тітушками сталася бійка. В результаті, за відомостями «Думської», було затримано кілька десятків людей, озброєних травматичною і бойовою зброєю. Їх оточили поліцейські, змусивши вийти з пансіонату і сісти в підігнані автобуси, які відвезли тітушок в райвідділ.

Нагадавши, марш рівності в Одесі поставив на ноги поліцію і Нацгвардію, є постраждалі: кадри замісу

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