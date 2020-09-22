Незвичайного і небезпечного морського мешканця виловили на пляжі в курортному селищі Затока в Одеській області

Відповідне відео оприлюднили очевидці в Telegram-каналі Х_Оdessa, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

На кадрах можна побачити електричного ската, який борсається на березі. Кілька людей намагаються викинути його подалі від води.

Відзначимо, що електричні скати – достатнє незвичні для наших широт морські мешканці.

Не так давно ми писали, що акваторію Чорного моря поблизу Одеси заполонили гігантські медузи-корнероти.

За словами еколога, медуз в морі досить багато. Особливо за хвилеломом, де вода ще досить тепла, на відміну від берега.

"Мабуть, за 10 років я не бачив такої концентрації корнеротів. Причому медузи дуже і дуже великі, йдуть щільним шаром уздовж берегової течії. Тому купатися доводиться з обережністю, тому що так чи інакше корнероти жаляться, і коли їх така кількість, опіків виходить досить багато», — розповів екоактивіст.

Також ми повідомляли, що мертвих дельфінів все частіше стало викидати на узбережжя Чорного моря.

Так, чергову страшну знахідку виявили жителі міста Чорноморська, що поблизу Одеси.

Дельфіна знайшли вже мертвим на території Центрального пляжу в неділю, 6 вересня. Причина смерті ссавця на даний момент з'ясовується.

Выловили необычного для наших широт обитателя Gepostet von Саша Юрченко am Dienstag, 22. September 2020

Нагадаємо, що на відео показали, як гігантські медузи атакували Одеську затоку

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