Паломники-хасиди влаштували справжній концерт перед прикордонниками в Одеській області

Відповідне відео оприлюднила прес-центр Держприкордонслужби України, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

Подія мала місце ввечері, 21 вересня після того, як прикордонники зупинили в мікроавтобусі, в якому знаходилися 11 іноземців, всі вони хасиди-паломники. Це сталося поблизу міста Подільська в Одеській області.

Спочатку вони заявили, що документів при собі не мають — нібито залишили в готелі в Умані.

Однак при більш детальному огляді документи у мандрівників все-таки знайшлися. Як з'ясувалося, в мікроавтобусі перебувало 10 громадян Ізраїлю і один - Франції.

Хасиди їхали з Умані після завершення святкування Рош га-Шана.

Іноземців-паломників доставили в прикордонний підрозділ. Як можна побачити на відео, затримані танцювали традиційний танець-ймовірно, намагаючись висловити своє ставлення до затримання.

Раніше ми повідомляли про те, що Білорусь звинуватила Україну в порушенні прав і свобод людини через те, що тисячі хасидів змушені нудитися на кордоні. При цьому в ДПСУ вже неодноразово показували паломникам постанову Кабміну про заборону на в'їзд в Україну іноземцям до 28 вересня у зв'язку з погіршенням епідситуації.

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