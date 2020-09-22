У мережі з'явилося відео з висоти, на якому показано, як Одеська область страждає через сміттєві звалища
Так, одеський еко-активіст Владислав Балинський на сторінках соцмереж розмістив невеликий ролик, зроблений на звалищі в місті Вилкове, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)
Він зазначив, щорічно полігони в Україні поповнюються на 15-17 мільйонів тонн. За приблизними підрахунками в країні вже накопичилося більше 54 мільйонів кубометрів сміття, а під переробку підпадає тільки десята частина. Все інше продовжує розкладатися на величезних територіях під відкритим небом.
"Одне з подібних звалищ знаходиться в прекрасному місці, в 500 метрах від в'їзду в, так звану, українську Венецію», - написав еколог.
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На кадрах можна побачити, як величезна територія завалена сміттєвими відходами. Примітно, що звалище розташоване впритул до річки Дунай. При будь-якому вітрі "легкий сміття" відносить на великі відстані від звалища, в тому числі він потрапляє і в річку, яка далі несе своїм потоком все це в Чорне море, але крім усього іншого, є загроза потрапляння в воду токсинів.
"Думаю, зайве говорити, що токсичний інфільтрат з цього звалища рано чи пізно потрапить в річку Дунай», - зазначив Балинський.
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