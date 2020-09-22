У мережі з'явилося відео з висоти, на якому показано, як Одеська область страждає через сміттєві звалища

Так, одеський еко-активіст Владислав Балинський на сторінках соцмереж розмістив невеликий ролик, зроблений на звалищі в місті Вилкове, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

Він зазначив, щорічно полігони в Україні поповнюються на 15-17 мільйонів тонн. За приблизними підрахунками в країні вже накопичилося більше 54 мільйонів кубометрів сміття, а під переробку підпадає тільки десята частина. Все інше продовжує розкладатися на величезних територіях під відкритим небом.

"Одне з подібних звалищ знаходиться в прекрасному місці, в 500 метрах від в'їзду в, так звану, українську Венецію», - написав еколог.

На кадрах можна побачити, як величезна територія завалена сміттєвими відходами. Примітно, що звалище розташоване впритул до річки Дунай. При будь-якому вітрі "легкий сміття" відносить на великі відстані від звалища, в тому числі він потрапляє і в річку, яка далі несе своїм потоком все це в Чорне море, але крім усього іншого, є загроза потрапляння в воду токсинів.

"Думаю, зайве говорити, що токсичний інфільтрат з цього звалища рано чи пізно потрапить в річку Дунай», - зазначив Балинський.

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Щорічно сміттєві полігони в Украінї поповнюються приблизно на 15-17 мільйонів тонн, і становище з кожним роком тільки погіршується. За приблизними підрахунками, Україна вже накопичила більше ніж 54 млн кубометрів відходів. На сьогодні переробляється лише десята частина. Все інше буде розкладатися століттями, а родючі землі, завалені сміттям, відродяться не раніше, ніж через 300 років. Одне з подібних звалищ знаходиться в прекрасному місці, за 500 метрів від в'їзду в так звану Українську Венецію. Знайомтеся, м Вилкове, подобається ? Думаю, зайве говорити що токсичний інфільтрат з цього звалища рано чи пізно потрапить в річку Дунай. На жаль, подібну проблему в Україні проведенням флешмобів та інших популістських заходів вирішити не вдасться. Тут потрібна велика робота з боку органів влади. Наскільки мені відомо, Державна екологічна інспекція в Одеській області до цієї роботи готова. Зелений лист, ГО теж готовий, тому, просимо усіх небайдужих скідати сюди в коментарях фотографії з геотегом, адресою и юрліцами подібних звалищ в Одесі і Одеській області, наприклад, як у кінці цього відео. Будемо карати, по іншому ніяк! Gepostet von Balinskyy Vladislav am Dienstag, 22. September 2020

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