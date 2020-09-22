Пасажири їхали стоячи і без масок

В Одеській маршрутці спалахнув скандал через те, що патрульні склали протокол на водія за порушення карантину

Відповідне відео розмістили очевидці в місцевому телеграм-каналі, передає Politeka.net. (Щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

Як розповіли свідки події, патрульні поліцейські зупинили маршрутне таксі №148 на зупинці «Промзв'язок».

У салоні громадського транспорту пасажири їхали стоячи і без масок.

Між поліцейським і маршрутником сталася сварка. При цьому багато пасажирів перейшли на бік водія і спробували за нього заступитися.

"За що ти мене зупиняєш?",- запитував шофер патрульного.

До цього ми повідомляли, що за минулу добу На Одещині від китайської інфекції померли п'ять осіб.

Станом на ранок, 22 вересня, лабораторно виявлено 233 нових випадки зараження.

Загальна кількість хворих з початку епідемії вже становить 11843 людини.

Також відомо, що за минулу добу померли 5 пацієнтів від ускладнень, викликаних китайським вірусом. За весь період пандемії летальних випадків зареєстровано 165.

Одужали 2477 жителя Одеської області, 9201 хворіють на даний момент і 13628 знаходяться під підозрою.

Також ми повідомляли, що епідемія не зменшує темпи в Одесі і у зв'язку з цим було закуплено майже дві сотні кисневих апаратів для лікарень.

Зокрема, ці апарати використовуються як для безпосередньої подачі кисню пацієнту, так і для забезпечення киснем медичних апаратів.

Скандал в маршрутке Gepostet von Саша Юрченко am Dienstag, 22. September 2020

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