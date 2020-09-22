Президент України Володимир Зеленський нагородив Одеського школяра Микиту Пономаренко, який врятував чоловіка на пляжі

Як передає Politeka.net, це сталося в рамках щорічної церемонії нагородження "Герой-рятувальник 2020 року" до Дня рятувальника, яка відбулася у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності, повідомляє прес-служба міськради.

Зазначається, що десять сміливих та небайдужих українців, серед яких і 15-річний Микита, отримали цінні подарунки та дипломи лауреатів акції.

Раніше ми вже писали, учень 65 школи 15-річний Микита Пономаренко вчинив як справжній герой. Він витягнув з води чоловіка, у якого стався інсульт і зміг надати йому першу допомогу.

Медики, які прибули на виклик, встановили, що у потерпілого - напад важкої хвороби, і якби не своєчасна допомога, мужність і героїзм Микити Пономаренко, людина могла загинути.

Раніше ми повідомляли, одеський моряк отримав престижну нагороду За мужність у боротьбі з піратами.

Танкер, який працював у Західній Африці, був захоплений піратами, в результаті чого частина екіпажу була викрадена, включаючи трьох старших офіцерів-капітана, старшого помічника і старшого механіка.

Михайло Миронюк, який перший відправився в рейс другим помічником капітана два дні водив корабель, зокрема відремонтував пошкоджену радіотехніку, встановив зв'язок з місцевою владою і домовився з французьким військовим фрегатом про збереження корабля в безпечному місці.

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