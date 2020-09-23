Станом на середу, 23 вересня в Одеській області зареєстровано 288 нових випадків захворювання китайським вірусом

Про це інформує Politeka з посиланням на дані, оприлюднені системою моніторингу COVID-19 РНБО України.

З них - 107 одеситів і 181 жителів районів області.

Всього ж з початку пандемії в регіоні зафіксовані 12129 випадків (з них – 4941 житель Одеси).

Зараз на лікуванні в місцевій лікарні - 209 пацієнтів з китайським вірусом, 161 людина – в стані середньої тяжкості, 48 – у важкому.

За даними прес-служби Одеської облдержадміністрації, всього в області зареєстровано 12129 випадків захворювання. Одужали з початку пандемії 4129 осіб, померли – 167 (двоє – за останню добу).

Politeka писала, що все більше шкіл в Одесі стикаються з вірусною інфекцією з Китаю. Так, вже стало відомо, що в місті 19 класів пішли на самоізоляцію через те, що заражені педагоги. Про це повідомила в ході апаратної наради в мерії директор Департаменту освіти і науки Олена Буйневич.

Вона уточнила, мова йде про окремі класи в різних школах Одеси. Цілих шкіл, які пішли на карантин, поки немає.

"На сьогоднішній день є кілька хворих вчителів. Батькам учнів тих класів, де є хворі педагог або дитина, оперативно повідомляють про те, що необхідно піти на самоізоляцію, і ці класи переводять на дистанційне навчання", – пояснила Буйневич.

Нагадавши, осередок китайської зарази знайшли в школі під Одесою: дітей і вчителів терміново відправили на карантин.

Як повідомляла Politeka, масове звільнення вчителів зі шкіл почалося в Одесі: влада зробила заяву.

Також Politeka писала, що новий осередок зараження вірусом виявлений під Одесою, під загрозою діти: деталі екстреного рішення.