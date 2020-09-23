В Одесі фармацевт із цілодобової апетики була знайдена мертвою з множинними ножовими пораненнями

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції області.

Так, за даними правоохоронців, в одній з цілодобових аптек Одеси жорстоко вбили дівчину-фармацевта. Її тіло знайшли вранці у середу, 23 вересня.

За результатами експертизи, дівчина загинула від множинних ножових поранень.

Трагедія сталася в ніч з вівторка на середу на вулиці Академіка Корольова.

За словами поліцейських, "обстановка в аптеці не порушена". На місце викликали слідчо-оперативну групу та керівництво поліції області.

Наразі правоохоронцям належить з'ясувати обставини події та працювати над встановленням особи підозрюваного і його затриманням.

"Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні поліції.

Користувачі соцмережі висловлюють співчуття родині та близьким загиблої.

"Жах який", "Яке горе", "Тварини", - пишуть в коментарях.

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