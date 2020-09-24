В Одесі молодий чоловік вирішив залізти у вольєр до хижаків

Інцидент трапився днями в одеському біопарку.

Відео безрозсудного вчинку зняли очевидці і воно розлетілося по мережі, передає Politeka.net (щоб переглянути-доскролльте сторінку до кінця)

Відвідувач зоопарку знімав тварин на камеру і в якийсь момент переліз через огорожу вольєра для левів. Далі він включив свою відеокамеру.

На щастя, трагедії вдалося уникнути, співробітники зоопарку кинулися відволікати тварин шматком м'яса, а після заманили їх в окрему клітку.

За словами очевидців, чоловік перебував у нетверезому вигляді.

На місце були викликані співробітники Держслужби охорони, які затримали порушника і відвезли його у відділ поліції.

Тепер безрозсудному хлопцеві загрожує штраф, громадські роботи або арешт на 15 діб.

Не так давно ми повідомляли, що в мережі показали битву двох змій, яка розгорілася на одному з пляжів під Одесою.

Сутичку вдалося зняти одеситу Сергію Філіппову, фотознімки чоловік розмістив у соцмережах.

Одна змія вже зловила бичка, але друга вирішила перехопити обід, просто відібравши його. Після недовгого бою Бичок дістався переможцю, а переможений зник у воді.

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