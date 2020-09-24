Все більше класів в одеських школах переходять на дистанційне навчання через захворюваність китайським вірусом

Так, вже стало відомо, що в Одесі 28 шкільних класів і чотири групи в дитячих садах вирушили на самоізоляцію.

Таку інформацію оприлюднила директор Департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич, передає Politeka.net

Вона зазначила, що на карантині зараз перебуває близько 650 дітей. Всі вони продовжують вчитися дистанційно. Після виявлених випадків всі приміщення навчальних закладів продезінфікували і інші класи змогли повернутися до звичайного шкільного життя.

Всього в Одесі з початку епідемії вірусом заразилися 301 дитина. В області зафіксовано 917 заражень дітей.

До цього ми повідомляли, що Одеська область вирвалася в лідери за кількістю жертв від китайського вірусу за добу.

Станом на ранок, 24 квітня на території регіону зафіксовано сім нових летальних випадків і тепер їх налічується 174 з початку пандемії. Такі дані оприлюднили в прес-службі Одеської обласної адміністрації.

Від ускладнень, викликаних підступним вірусом померли: один пацієнт в Одесі, чотири - в Ізмаїлі, один-в Білгород – Дністровському районі, один-в Ізмаїльському.

Нових випадків захворювання за добу зафіксовано 179, а з початку пандемії - 12 308 осіб.

Зазначається, що інформації про випадки одужань вчора в регіоні немає.

Кількість підозр на COVID - 19 також зросла на 179 (14094 з початку епідемії).

Загалом по сстрані 188 106 лабораторно підтверджених випадків-19, з них 3757 летальних, 83 458 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 3 372 нових випадки.

Нагадавши, осередок китайської зарази знайшли в школі під Одесою: дітей і вчителів терміново відправили на карантин.

Як повідомляла Politeka, масове звільнення вчителів зі шкіл почалося в Одесі: влада зробила заяву.

Також Politeka писала, що новий осередок зараження вірусом виявлений під Одесою, під загрозою діти: деталі екстреного рішення.