Аномально тепла погода призвела до того, що в Одесі знову розцвіли дерева

Звичайно, спочатку і очам не повіриш, проте квітучими деревами можна помилуватися в провулку Каркашадзе на розі з Французьким бульваром. Відповідні світлини розмістили місцеві ЗМІ .

Буквально днями на деревах розпустилися ніжні білі і рожеві квітки, які всипали гілки.

Таке цвітіння є аномальним для цієї пори року. Видно природа вирішила знову зануритися у весняну атмосферу. Цьому посприяла, на думку екологів, незвично тепла осінь.

Користувачі в соцмережах вже щосили захоплюються побаченим.

"Природа прокинулася, вже скоро листя скидати", " Ось це новина", "Диво в кінці вересня", - пишуть вони.

У той же час фахівці припускають, що незвичайне явище можна пояснити свого роду «гормональним збоєм» в організмі дерев, викликаного посухою, великою вологістю або раптовою зміною погоди. Рослина часто сприймає літню спеку і посуху як період спокою, а коли температура трохи падає, або йдуть дощі, у них настає період цвітіння.

До цього ми повідомляли, незвичайного і небезпечного морського мешканця виловили на пляжі в курортному селищі Затока в Одеській області.

Відповідні кадри оприлюднили очевидці.

На кадрах можна побачити електричного ската, який борсається на березі. Кілька людей намагаються викинути його подалі від води.

Нагадаємо, що на відео показали, як гігантські медузи атакували Одеську затоку

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