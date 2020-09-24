Вбивця не взяв з аптеки ні гроші, ні ліки

В Одесі затримали підозрюваного в жорстокому вбивстві дівчини-фармацевта в аптеці

Про це йдеться в сюжеті " ТСН "( щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

23 вересня Одесу вразив звірячий злочин в одній з цілодобових аптек на вулиці Академіка Корольова. Тіло 21-річної працівниці аптеки знайшли рано вранці. На ньому було безліч ножових поранень. При цьому, як зазначають правоохоронці, вбивця не взяв з аптеки ні гроші, ні ліки. Дівчина, за попередніми даними, була знайома зі злочинцем, вона сама відкрила йому двері і впустила всередину аптеки.

Пошуки вбивці почали кінологи. Собаки обшукали прилеглу територію, але слід відчути не змогли. Місцеві жителі теж нічого не підказали.

Вони стверджували, що на районі останнім часом з'явилося багато підозрілих особистостей.

Свідків вбивства не було, а камери в аптеці і зовсім ніхто не встановлював.

Пізніше чоловіка вдалося зловити. Ним виявився колишній співробітник аптечної мережі.

За попередніми даними поліції, злочин було скоєно з корисливих мотивів.

Знайомі загиблої розповіли, що їй був 21 рік. Вона була студентка медичного інституту і за сумісництвом підробляла в аптеці.

"Світла, скромна, вона з моїм сином зустрічалася, це дівчина мого сина. Дитина була, звичайно, світла. Зараз таких мало. Вона в Інституті вчилася, ще в комп'ютерну академію хотіла піти, працювала", - розповіла знайома загиблої Світлана Симоненко.

Користувачі соцмережі висловлюють співчуття родині та близьким загиблої.

"Жах який", "яке горе", "тварини", - пишуть в коментарях.

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