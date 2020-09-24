В Одесі на кінцевих зупинках скупчуються величезні черги на маршрутки

Відповідне відео і фото розміщують очевидці в місцевих пабліках, передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Наприклад, на селищі Котовського на зупинка застрягли безліч людей.

Причиною стало те, що водії «несподівано» вирішили брати тільки сидячих пасажирів, щоб не нарватися на штрафи.

За словами очевидців, вранці виїхати з селища Котовського в бік центру міста стає нереально. Люди стверджують, що доводиться чекати в черзі не менше години. Деякі не витримують і викликають таксі, а інші і зовсім розвертаються, і йдуть додому.

Це пов'язано з тим, що за маршрутників взялася поліція, яка почала активно перевіряти дотримання правил перевезення пасажирів під час карантину.

До цього ми повідомляли, що в Одесі патрульні не раз штрафували водіїв маршруток за порушення карантинних заходів.

Наприклад, поліцейські зупинили маршрутне таксі №150 на вулиці Краснова, висадили всіх стоячих пасажирів з салону, а на водія склали адміністративний протокол.

На ще один штраф нарвався водій громадського транспорту №148. Копи зупинили маршрутку на зупинці «Промзв'язок» і зафіксували в салоні пасажирів, які їхали стоячи і без масок.

Між поліцейським і маршрутником сталася сварка. При цьому багато пасажирів перейшли на бік водія і спробували за нього заступитися.

Треба сказати, за порушення правил карантину та санітарних норм в Україні передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Це штрафи від 17 до 170 тисяч гривень або тюремне ув'язнення терміном від трьох до 8 років.

Нагадаємо, поліція влаштувала облаву на маршрутки в Одесі, відео: "висадили всіх..."

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