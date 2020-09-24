У мережі оприлюднили статистику смертності в Одеській області
Дані з'явилися на сайті облуправління статистики, передає Politeka.net
Згідно з інформацією, за шість місяців цього року загальна кількість померлих в Одеській області склала 18960 осіб. При цьому від хвороб органів дихання померли 420 осіб, з них 157 - від грипу та пневмонії.
Найбільшу кількість життів, а саме 12414 забрали хвороби системи кровообігу. Від злоякісних пухлин померли 2868 осіб. Туберкульоз став причиною смерті 158 жителів регіону, від синдрому набутого імунодефіциту загинули 238 осіб.
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Варто відзначити, що за січень-липень місяців число летальних випадків в результаті ДТП склало 142. Жертвами отруєння алкоголю стали 101 людина.
Також варто звернути увагу, що втопилися на водоймах Одеської області 35 осіб, а під час пожеж загинули 57.
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Станом на ранок, 24 квітня на території регіону зафіксовано сім нових летальних випадків і тепер їх налічується 174 з початку пандемії. Такі дані оприлюднили в прес-службі Одеської обласної адміністрації.
Від ускладнень, викликаних підступним вірусом померли: один пацієнт в Одесі, чотири - в Ізмаїлі, один-в Білгород – Дністровському районі, один-в Ізмаїльському.
Нових випадків захворювання за добу зафіксовано 179, а з початку пандемії - 12 308 осіб.
Зазначається, що інформації про випадки одужань вчора в регіоні немає.
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