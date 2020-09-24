І це не Китайський вірус

У мережі оприлюднили статистику смертності в Одеській області

Дані з'явилися на сайті облуправління статистики, передає Politeka.net

Згідно з інформацією, за шість місяців цього року загальна кількість померлих в Одеській області склала 18960 осіб. При цьому від хвороб органів дихання померли 420 осіб, з них 157 - від грипу та пневмонії.

Найбільшу кількість життів, а саме 12414 забрали хвороби системи кровообігу. Від злоякісних пухлин померли 2868 осіб. Туберкульоз став причиною смерті 158 жителів регіону, від синдрому набутого імунодефіциту загинули 238 осіб.

Варто відзначити, що за січень-липень місяців число летальних випадків в результаті ДТП склало 142. Жертвами отруєння алкоголю стали 101 людина.

Також варто звернути увагу, що втопилися на водоймах Одеської області 35 осіб, а під час пожеж загинули 57.

Раніше ми писали, що Одеська область вирвалася в лідери за кількістю жертв від китайського вірусу за добу.

Станом на ранок, 24 квітня на території регіону зафіксовано сім нових летальних випадків і тепер їх налічується 174 з початку пандемії. Такі дані оприлюднили в прес-службі Одеської обласної адміністрації.

Від ускладнень, викликаних підступним вірусом померли: один пацієнт в Одесі, чотири - в Ізмаїлі, один-в Білгород – Дністровському районі, один-в Ізмаїльському.

Нових випадків захворювання за добу зафіксовано 179, а з початку пандемії - 12 308 осіб.

Зазначається, що інформації про випадки одужань вчора в регіоні немає.

Нагадавши, осередок китайської зарази знайшли в школі під Одесою: дітей і вчителів терміново відправили на карантин.

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